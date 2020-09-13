К смягчению карантина не готовы Киев и 19 областей
Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения
Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения
По состоянию на 13 сентября Киев и 19 областей остаются не готовыми к смягчению карантиних мероприятий.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.
Согласно данным Минздрава, кроме Киева, не готовы к смягчению карантина Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
Напомним, сегодня, 13 сентября в Украине зарегистрировали 2476 новых больных коронавирусом.
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