К смягчению карантина не готовы Киев и 19 областей

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения

Фото из открытых источников

По состоянию на 13 сентября Киев и 19 областей остаются не готовыми к смягчению карантиних мероприятий.

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