В ВСУ за сутки коронавирусом заболел 31 человек

Летальных случаев не зафиксировано, выздоровели 17 военных

Летальных случаев не зафиксировано, выздоровели 17 военных

Фото из открытых источников

31 новый случай заболевания Covid-19 было зафиксировано за сутки в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В общем в ВСУ болеют 650 человек.

Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ, передает RegioNews.

Из общего количества больных за сутки в заведения здравоохранения госпитализировано 7 человек:

24 больных лечится дома под наблюдением врачей. "Киевская область - 10 военнослужащих и 4 сотрудники ВС Украины, Львовская область - 6 военнослужащих и 1 сотрудник ВС Украины, Одесская, Винницкая и Днепропетровская области - по 1 военнослужащему", - говорится в сообщении.

У всех больных состояние здоровья удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 1 тыс 535 человек, летальных исходов - 6.

Напомним, сегодня, 13 сентября в Украине зарегистрировали 2476 новых больных коронавирусом.

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