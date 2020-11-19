Еще около 400 работников МВД заболели COVID-19

С начала пандемии коронавирусную инфекцию подхватили 19 110 работников МВД

С начала пандемии коронавирусную инфекцию подхватили 19 110 работников МВД

Фото из открытых источников

За минувшие сутки коронавирусную болезнь диагностировали в 370 правоохранителей Министерства внутренних дел.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской области (+18), в Запорожской области (+27) и в г. Киеве (+55).

"С начала пандемии коронавирусом заболело 19 110 работников МВД, выздоровело – 18 155, умерло - 55", - отметили в МВД.

Напомним, в Украине в течение 14-15 ноября правоохранители закрыли 1,5 тысячи заведений торговли, десятки ночных клубов и спортзалов.