Из COVID-фонда выделят 2 млрд гривен: на что пойдут средства

Почти половину средств направят на приобретение экспресс-тестов на коронавирус

Почти половину средств направят на приобретение экспресс-тестов на коронавирус

Фото: из открытых источников

Бюджетный комитет Верховной рады поддержал выделение 2 миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом из COVID-фонда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

В частности, на приобретение экспресс-тестов, которые хотят передать мобильным бригадам, семейным врачам и скорой помощи, планируют потратить 1 млрд гривен. На обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей планируют выделить еще 896 млн гривен.

На другие важные мероприятия, направленные против COVID-19: субвенция местным бюджетам в размере 259 миллионов гривен, из них 213 миллионов - на приобретение лабораторного оборудования для медицинских заведений коммунальной формы собственности, а еще 46 миллионов - на расходные материалы для тестирования доноров крови", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров принял решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.