Стало известно, как будут учиться школьники с сентября на Житомирщине

Из местного бюджета выделили 4 млн 671,7 тыс. грн на защитные средства

Из местного бюджета выделили 4 млн 671,7 тыс. грн на защитные средства

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Как передает Regionews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Житомирского горсовета.

Регламент утвердили сегодня во время заседания исполкома. Предполагается, что 1-5 классы будут учиться в обычном режиме, а 6-11 классы – по технологиям смешанного и дистанционного обучения.

В некоторых заведениях смешанная система будет предусматривать посещение "неделя через неделю" – по очереди с дистанционным обучением. Ряд школ выбрали график "день через день".

"Также в смешанной системе обучения возможен различный график: кто-то будет приходить в школу в 8:00, а кто — то- в 12:00. Это будет зависеть от наполненности классов, школ, площади помещений", — пояснила заместитель директора департамента образования Светлана Ковтуненко.

Из местного бюджета выделили 4 млн 671, 7 тыс. грн на закупку антисептиков для рук и поверхностей, сенсорные дозаторы, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и другие принадлежности.

"Все мы понимаем, что вирус никуда не делся, но нужно 1 сентября открывать школы. И наша задача — чтобы дети начали обучение в школе, а не дистанционно", — заявил городской голова Сергей Сухомлин.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области из-за COVID-19 закрыли на карантин детский садик.