Локдаун на три недели сведет к нулю заболеваемость COVID-19 - Минздрав

Этот шаг может существенно уменьшить заболеваемость коронавирусом в Украине

Этот шаг может существенно уменьшить заболеваемость коронавирусом в Украине

Фото: из открытых источников

Введение жесткого карантина разорвет цепь передачи COVID-19, то есть сведет заражения коронавируса в Украине к нулю.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Введение жесткого карантина и расторжение полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю контакта между людьми, это лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически его можно свести к нулю", - сказал Степанов.

Он отметил, что в таком случае также нужно учитывать экономическую ситуацию.

Министр утверждает, что существуют предпосылки для введения жесткого карантина. Это эпидемическая ситуация и нагрузки на медицинскую систему.

Степанов подитожил, что у Минздрава также вызывают сильные опасения новогодние праздники из-за больших скоплений людей.

Напомним, COVID-19 в Украине: впервые более 16 тысяч новых случаев за сутки.