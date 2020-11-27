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27 ноября 2020, 12:17 2651

Локдаун на три недели сведет к нулю заболеваемость COVID-19 - Минздрав

27 ноября 2020, 12:17 2651
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Этот шаг может существенно уменьшить заболеваемость коронавирусом в Украине
Фото: из открытых источников
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Введение жесткого карантина разорвет цепь передачи COVID-19, то есть сведет заражения коронавируса в Украине к нулю.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Введение жесткого карантина и расторжение полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю контакта между людьми, это лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически его можно свести к нулю", - сказал Степанов.

Он отметил, что в таком случае также нужно учитывать экономическую ситуацию.

Министр утверждает, что существуют предпосылки для введения жесткого карантина. Это эпидемическая ситуация и нагрузки на медицинскую систему.

Степанов подитожил, что у Минздрава также вызывают сильные опасения новогодние праздники из-за больших скоплений людей.

Напомним, COVID-19 в Украине: впервые более 16 тысяч новых случаев за сутки.

коронавирус Минздрав карантин локдаун Максим Степанов
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