Премьер-министр Шмыгаль получил отрицательный тест на COVID-19

Он сдал тест после информации о заболевании президента и председателя его Офиса

Он сдал тест после информации о заболевании президента и председателя его Офиса

Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

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