Премьер-министр Шмыгаль получил отрицательный тест на COVID-19
Он сдал тест после информации о заболевании президента и председателя его Офиса
Он сдал тест после информации о заболевании президента и председателя его Офиса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Тест премьер-министра, который он сдал сегодня утром, отрицательный", - рассказала пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко.
Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.
Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль сдаст ПЦР-тест после обнаружения коронавируса в Зеленского и Ермака.
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