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10 ноября 2020, 19:16 9

Премьер-министр Шмыгаль получил отрицательный тест на COVID-19

10 ноября 2020, 19:16 9
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Он сдал тест после информации о заболевании президента и председателя его Офиса
Фото: Кабмин
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тест премьер-министра, который он сдал сегодня утром, отрицательный", - рассказала пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль сдаст ПЦР-тест после обнаружения коронавируса в Зеленского и Ермака.

Денис Шмыгаль коронавирус тесты COVID-19 премьер Кабмин
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