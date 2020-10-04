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В Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной болезни
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04 октября 2020, 10:12 2

В Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной болезни

04 октября 2020, 10:12 2
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Больше всего новых больных в Харьковской, Донецкой, Житомирской областях и Киеве
Больше всего новых больных в Харьковской, Донецкой, Житомирской областях и Киеве
Фото: flickr
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С начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже 226 462 человека.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

Выздоровели от COVID-19 100 107 человек, в том числе 1 370 - за вчера.

Умерли от коронавируса за время эпидемии в Украине 4 397 человек (+44 за сутки).

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+414), Донецкой (+323), Житомирской (+281) областях и Киеве (+407).

Напомним, вчера зафиксировали два антирекорда заболеваемости и смертности: коронавирус обнаружили у 4661 человека, зафиксировано 92 летальных случая.

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