В Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной болезни
Больше всего новых больных в Харьковской, Донецкой, Житомирской областях и Киеве
Больше всего новых больных в Харьковской, Донецкой, Житомирской областях и Киеве
С начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже 226 462 человека.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.
Выздоровели от COVID-19 100 107 человек, в том числе 1 370 - за вчера.
Умерли от коронавируса за время эпидемии в Украине 4 397 человек (+44 за сутки).
Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+414), Донецкой (+323), Житомирской (+281) областях и Киеве (+407).
Напомним, вчера зафиксировали два антирекорда заболеваемости и смертности: коронавирус обнаружили у 4661 человека, зафиксировано 92 летальных случая.
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