Украина может вернуться к жесткому карантину – Зеленский
От вынужденных жестких мер сильно пострадает экономика
От вынужденных жестких мер сильно пострадает экономика
Жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысяч случаев за сутки.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с религиозными представителями, пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Тогда мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем ", - заявил Зеленский.
Напомним, в Украине количество инфицированных COVID-19 достигло уже более 300 тысяч человек.
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