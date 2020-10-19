Украина может вернуться к жесткому карантину – Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с религиозными представителями, пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Тогда мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем ", - заявил Зеленский.