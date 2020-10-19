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19 октября 2020, 22:20 3

Украина может вернуться к жесткому карантину – Зеленский

19 октября 2020, 22:20 3
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От вынужденных жестких мер сильно пострадает экономика
От вынужденных жестких мер сильно пострадает экономика
Фото: Офис президента Украины
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Жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысяч случаев за сутки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с религиозными представителями, пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Тогда мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем ", - заявил Зеленский.

Напомним, в Украине количество инфицированных COVID-19 достигло уже более 300 тысяч человек.

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коронавирус Владимир Зеленский карантин президент больные
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