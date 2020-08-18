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18 августа 2020, 09:46 7

В Одесской области 14 работников горсовета заболели коронавирусом

18 августа 2020, 09:46 7
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Одесский областной лабораторный центр проводит эпидрасследование
Одесский областной лабораторный центр проводит эпидрасследование
pixabay.com
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Заместитель директора Одесского областного лабораторного центра Минздрава Сергей Дементьев сообщил, что у 14 работников Беляевского городского совета подтвердили заболевание на COVID-19. Сейчас городской совет не принимает посетителей.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Общественное.

Мы имеем 14 больных, то не исключено, что в частных лабораториях где-то есть еще дополнительный положительный результат. Сегодня мы говорим, что их 14, но может быть больше”, – пояснил Сергей Дементьев.

Как рассказал мэр Беляевки Михаил Бухтияров, первый положительный тест на COVID-19 получили неделю назад.

"Заболел один из сотрудников городского совета. В основном заболели работники городского совета, которые каждый день принимают людей. Это те, кто занимается пропиской, выдачей справок. Где-то проскочил коронавирус”, – сообщил Бухтияров.

Напомним, наибольшее число выявленных случаев Covid-19 по 17 августа зафиксировано в Харьковской области - 204, во Львовской - 181, Черновицкой - 172, Ивано-Франковской - 169 областях. В Киеве 17 августа обнаружили 88 новых случаев заболевания.

коронавирус Одесса карантин горсовет
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