Максим Степанов раскритиковал городскую власть Днепра за концерт ко Дню города

Городские власти Днепра грубо нарушили карантинные ограничения

Городские власти Днепра грубо нарушили карантинные ограничения

Фото: УСИ

Об этом Максим Степанов сообщил во время брифинга, передает RegioNews.

Когда я сегодня утром увидел фотографии с празднования Дня города Днепра, на которое собрались тысячи людей, наверное десятки тысяч людей, то у меня такой вопрос к местной власти. Зная вас, я точно знаю, что осознаете, что такое COVID-19. Вы точно знаете, какие риски несет эта болезнь. Я понимаю, что у вас сейчас происходят политические процессы, которые сейчас идут по всей стране... Я даже не говорю о том, что они запрещены Постановлением Кабинета Министров, они просто запрещены в стране”, - отметил он.

По словам министра, массовые мероприятия запрещены из-за скопления большого количества людей в одном месте, что не пользуются средствами индивидуальной защиты.

Почему они запрещены? Именно из-за того, что это собирает большое количество людей, которые находятся в одном месте, которые не пользуются какими-либо средствами защиты, в которых невозможно соблюсти социальной дистанции и даже, если несколько человек, которые присутствовали на таком праздновании с COVID-19, то они могут инфицировать сотни, тысячи людей, которых мы можем очень скоро увидеть”, — добавил Степанов.

Напомним, Минздрав прогнозирует вспышку коронавирус в Одессе из-за празднования Дня города 2 сентября.