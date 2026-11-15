В Краматорске россияне атаковали пожарную часть
Днем 15 ноября россияне атаковали Краматорск. Целью врага стала пожарно-спасательная часть
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В Краматорске россияне атаковали двумя дронами территорию пожарно-спасательной части. В результате обстрела поврежден забор, а также загорелся служебный автомобиль. К счастью, личный состав не пострадал.
"Несмотря на постоянную угрозу повторных атак, чрезвычайники продолжают выполнять свои обязанности и помогать людям", - говорят в ГСЧС.
Напомним, ранее россияне атаковали спасательный автомобиль в Харькове. Это произошло после того, как экстренные службы прибыли по месту предварительной атаки.
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