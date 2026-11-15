В Краматорске россияне атаковали пожарную часть

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Краматорске россияне атаковали двумя дронами территорию пожарно-спасательной части. В результате обстрела поврежден забор, а также загорелся служебный автомобиль. К счастью, личный состав не пострадал.

"Несмотря на постоянную угрозу повторных атак, чрезвычайники продолжают выполнять свои обязанности и помогать людям", - говорят в ГСЧС.

Напомним, ранее россияне атаковали спасательный автомобиль в Харькове. Это произошло после того, как экстренные службы прибыли по месту предварительной атаки.