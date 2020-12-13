В Украине с 1 января начнется "естественный карантин": уточнение Минздрава

В определении дат локдауна власти оценивают также и экономическую ситуацию

В определении дат локдауна власти оценивают также и экономическую ситуацию

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Новые более жесткие ограничения в Украине ожидаются уже после новогодних и рождественских праздников, однако так называемый "естественный карантин" наступит уже с 1 января.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Украина 24", передаёт RegioNews.

В Министерстве здравоохранения ожидают, что в Украине сразу после Нового года начнется "естественный карантин", который также позитивно отразится на последствиях введения локдауна. Стоит напомнить, что ранее глава Минздрава озвучил даты введения карантинных ограничений. Так, существенные ужесточения на законодательном уровне в Украине ожидаются с 8 по 24 января. Естественный же локдаун будет в стране с 1 по 6 января.

На вопрос, почему Украина не ужесточает карантин с 25 декабря по 7 января, как это делают многие другие страны, министр ответил, что власти оценивают экономическую ситуацию в стране, в том числе.

У нас прежде всего экономические обстоятельства, потому что для многих людей декабрь – достаточно важный месяц года, когда идет работа, это первое. Второе, если мы посмотрим, что у нас идет в период с 1 по 6 января до Рождества, Рождество – все-таки более семейный праздник – то в принципе у нас такой природный локдаун, если можно так сказать. На улицу просто посмотрите – абсолютно мало людей, проводят в кругу семьи или приходят к друзьям, что в принципе позволяют себе делать только на выходные, люди не работают, на каникулах. Мне кажется, (нынешние даты локдауна – ред.) абсолютно обоснованы, – подчеркивает Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Covid-19 будут тестировать всех украинцев с признаками ОРЗ.