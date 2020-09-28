Кандидат в мэры Киева слег с коронавирусом
Идется о Бориславе Березе
Идется о Бориславе Березе
Кандидат в мэры Киева Борислав Береза заболел COVID-19.
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
"И в статистике за вчера нас, похоже, нет. Ведь анализы пришли недавно. Теперь идем всей семьей на самоизоляцию на 14 дней", — подчеркнул он.
Береза отметил, что все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются.
"Хотя эфиры скайпа останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться. Вот так через COVID-19 все планы летят кувырком... Берегите себя", — подытожил он.
Помните, как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Куравлев пел "Счастье вдруг, в тишине, постучалось в...Опубліковано Borislav Bereza Понеділок, 28 вересня 2020 р.
Напомним, 12 августа стало известно, что Береза баллотируется в мэры Киева и ведет свою партию в Киевсовет.
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