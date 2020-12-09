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09 декабря 2020, 16:10 314

Правительство установило окончательную дату введения локдауна в Украине

09 декабря 2020, 16:10 314
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Кабинет министров назвал дату начала жесткого карантина
Фото: Кабмин
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Кабинет Министров Украины установил, что усиленные карантинные мероприятия в Украине будут действовать с 8 до 24 января.

Об этом в среду, 9 декабря на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По словам главы правительства, чтобы не допустить второй волны заражения коронавирусом, будут введены усиленные ограничения.

С 8 по 24 января включительно следующего года в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы" ради безопасности. Это делается для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что до конца года осталось три недели, поэтому правительство решило не вводить карантин в это время.

Во время действия жесткого карантина будут действовать следующие запреты:

  • ограничение работы ресторанов, кафе, баров. Возможна только работа по доставке и прием заказов на вынос;
  • запрет работы театров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров (кроме торговли продуктами питания, лекарствами, продуктами личной гигиены и бытовой химии)
  • на каникулах будут находиться все учебные заведения, кроме детских садов;
  • запрет развлекательных, рекламных и культурно-массовых мероприятий;
  • общественный транспорт продолжит работать с ограничениями для "оранжевой" зоны карантина;
  • будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.

Напомним, ранее Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине вряд ли будет введен 2 января. Правительство работает над финальной версией ограничений, которые будут представлены в среду, 9 декабря.

Кабмин Украина карантин заседание Денис Шмыгаль Ограничение локдаун
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