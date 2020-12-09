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09 декабря 2020, 14:28 6

Власти столицы объяснили, почему не будут проводить массовое тестирование на коронавирус в Киеве

09 декабря 2020, 14:28 6
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Там считают, что в Киеве нет такого количества тестов
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Массовое тестирование на COVID-19 в Киеве проводиться не будет. Для этого не хватит тестов и мобильных лабораторий, а делать тестирование не в рамках всей страны малоэффективно.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.

По его словам, массовое тестирование надо делать в масштабе всей страны. Он также прокомментировал заявление премьера Дениса Шмыгаля о намерении провести такое тестирование в больших городах.

"По мнению специалистов, такое тестирование может выявить 25-30% бессимптомных носителей коронавируса. Но такую инициативу будет нелегко реализовать, сделать ПЦР-тесты миллионам украинцам почти нереально", - заявил Кличко.

Так, он отметил, что в Киеве нет такого количества тестов.

"Во-вторых, нужны передвижные лаборатории и специалисты, которые в них будут работать. Таких возможностей у государства не вижу", - сказал мэр Киева.

Напомним, в Киеве и Николаеве зафиксировали рекордные цены на ПЦР-тесты.

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