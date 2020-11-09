Зеленский заболел коронавирусом

Он чувствует себя хорошо

Он чувствует себя хорошо

Офис президента

Об этом он написал в Telegram, передает RegioNews.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6!" - сообщил президент

Он отметил, что чувствует себя хорошо.

"Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - подчеркнул он.

Напомним, недавно у двоих заместителей руководителя Офиса президента Андрея Ермака обнаружили коронавирус.