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09 ноября 2020, 17:17 5

Зеленский заболел коронавирусом

09 ноября 2020, 17:17 5
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Он чувствует себя хорошо
Он чувствует себя хорошо
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.

Об этом он написал в Telegram, передает RegioNews.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6!" - сообщил президент

Он отметил, что чувствует себя хорошо.

"Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - подчеркнул он.

Напомним, недавно у двоих заместителей руководителя Офиса президента Андрея Ермака обнаружили коронавирус.

президент
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