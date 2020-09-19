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19 сентября 2020, 13:41 4

Степанов рассказал, как досрочно прервать самоизоляцию

19 сентября 2020, 13:41 4
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Для этого потребуется сдать ПЦР-тест за собственные средства
Для этого потребуется сдать ПЦР-тест за собственные средства
Фото: из открытых источников
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В Украине произошло частичное изменение стандартов оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни. В частности, изменения коснулись требований к людям, пребывающим на самоизоляции.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в субботу.

Так, украинцы смогут досрочно прерывать самоизоляцию уже на 8 день. Для этого необходимо сдать ПЦР-тест, и если он покажет негативный результат, то человек сможет прервать самоизоляцию.

На восьмой день человек сможет самостоятельно сдать ПЦР-тест, если у него есть такое желание, чтобы прервать самоизоляцию. Почему на восьмой день? Потому что это средний срок пребывания в инкубационном периоде... Но человек делает это за собственные средства", - заявил глава Минздрава.

Он также отметил, что по завершению 14-дневной самоизоляции необязательно сдавать тест на коронавирус. Это касается всех категорий украинцев.

Напомним, Минздрав готов ввести режим "красной зоны" для всей Украины, это возможно в случае резкого ухудшения эпидемической ситуации.

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