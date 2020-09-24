В "красных" карантинных зонах не отменят выборы, с температурой можно голосовать - Магера

Государство должно обеспечить безопасность голосования

Государство должно обеспечить безопасность голосования

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Местные выборы в Украине могут отменить только в случае, если в стране будет введено военное или чрезвычайное положение. Попадание населенного пункта в "красную" зону не является поводом для отмены голосования.

Как передает RegioNews, об этом рассказал экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера.

Голосование не может происходить только в двух случаях: в условиях действия военного или чрезвычайного положения. Третьего варианта Конституция Украины не предусматривает. Более того, ограничение конституционных прав и свобод граждан допускается только в порядке, предусмотренном самой Конституцией, а даже не на уровне закона", - заявил он.

Также повышенная температура тела не является основанием для лишения избирателя его прав. Даже больной человек может прийти на участок и проголосовать. Однако, государство должно обеспечить защиту членов избиркомов.

По его мнению, все действия, которые будут предусмотрены Кабмином по голосованию людей с коронавирусом, должны финансироваться в полной мере из государственного бюджета.

Ранее в Центризбиркоме прокомментировали возможность переноса местных выборов.