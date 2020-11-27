COVID-19 в Украине: впервые более 16 тысяч новых случаев за сутки

Больше всего новых случаев в Киеве, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях

Больше всего новых случаев в Киеве, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 16 218 человек, зафиксировано 192 летальных случая, 8843 пациента выздоровели. Госпитализировали рекордное количество больных - 2 069 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова. 16 218 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников", - сообщил Степанов. За 26 ноября наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), городе Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях. За все время пандемии в Украине: заболело - 693 407 человек;

выздоровели - 326 238 человек;

летальных исходов - 11 909;

проведение ПЦР-тестов - 4 419 791. Напомним, в Украине за 25 ноября коронавирус обнаружили у 15 331 человека, госпитализировали 1955 человек. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

.