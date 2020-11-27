COVID-19 в Украине: впервые более 16 тысяч новых случаев за сутки
В Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 16 218 человек, зафиксировано 192 летальных случая, 8843 пациента выздоровели. Госпитализировали рекордное количество больных - 2 069 человек.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.
16 218 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников", - сообщил Степанов.
За 26 ноября наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), городе Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 693 407 человек;
- выздоровели - 326 238 человек;
- летальных исходов - 11 909;
- проведение ПЦР-тестов - 4 419 791.
Напомним, в Украине за 25 ноября коронавирус обнаружили у 15 331 человека, госпитализировали 1955 человек.
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