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COVID-19 в Украине: впервые более 16 тысяч новых случаев за сутки
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27 ноября 2020, 09:04 62

COVID-19 в Украине: впервые более 16 тысяч новых случаев за сутки

27 ноября 2020, 09:04 62
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Больше всего новых случаев в Киеве, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях
Больше всего новых случаев в Киеве, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 16 218 человек, зафиксировано 192 летальных случая, 8843 пациента выздоровели. Госпитализировали рекордное количество больных - 2 069 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

16 218 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников", - сообщил Степанов.

За 26 ноября наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), городе Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 693 407 человек;
  • выздоровели - 326 238 человек;
  • летальных исходов - 11 909;
  • проведение ПЦР-тестов - 4 419 791.

Напомним, в Украине за 25 ноября коронавирус обнаружили у 15 331 человека, госпитализировали 1955 человек.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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