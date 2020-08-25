Степанов рассказал о новых правилах организации обучения в школах с 1 сентября
Министерство здравоохранения внести коррективы в правила, по организации учебного процесса в учреждениях образования во время пандемии.
Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
У нас были обновлены рекомендации Всемирной организации здравоохранения, пообщавшись с международными экспертами и педагогами, мы внесли определенные изменения в наших противоэпидемиологических мероприятиях", – сообщил министр.
Карантинные требования для обучения в школах выглядят следующим образом:
- для учащихся 1-4 классов передвижения в учреждениях образования будет разрешаться без использования маски и распиратора;
- в оранжевых зонах педагогам будет рекомендовано носить защитные щитки, а в желтых и зеленых зонах - просто соблюдение социальной дистанции;
- допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующей термометрии;
- в случае подтверждения случая коронавирусной болезни кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию;
- дозаторы и антисептики должны находиться в учреждении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.
По словам министра, вскоре опубликуют полный перечень правил с протоколами и рекомендациями на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству образования провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина.