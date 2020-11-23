Стало известно, сколько уже составили протоколов за нарушения карантина выходного дня

В общем, была приостановлена работа 1347 субъектов хозяйствования

В общем, была приостановлена работа 1347 субъектов хозяйствования

Фото из открытых источников

В Украине за 21-22 ноября правоохранители составили 1144 административных протоколов за нарушение правил карантина выходного дня. В общем, была приостановлена работа 1347 субъектов хозяйствования.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, пишет RegioNews.

Так, были закрыты 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 18 учреждений по оказанию услуг размещения, 22 торгово-развлекательных центров, 5 спортивных залов и бассейнов, 4 дискотек и ночных клубов, а также 2 театра, кинотеатра или музея.

"По результатам проверок на представителей заведений составлено 1144 административных протоколов. Также в течение выходных начато два уголовных производства по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Кроме этого было вынесено 1395 постановлений за пребывания граждан в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте без масок.

Всего с начала действия карантина составлено уже 58 034 протоколов, возбуждено 494 уголовных дела.

Напомним, в Киеве за прошедшие выходные правоохранители составили 243 административных протокола из-за нарушения карантинных требований. Всего было проверено 1509 объектов.