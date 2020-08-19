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19 августа 2020, 10:44 4

Кучер назначил нового руководителя штаба по противодействию COVID-19

19 августа 2020, 10:44 4
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Во время брифинга Татьяна Егорова-Луценко сообщила о планах работы на ближайший период
Фото: kharkivoda
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В Харьковской области первая заместитель председателя облгосадминистрации Татьяна Егорова-Луценко возглавила штаб по ликвидации последствий ЧС, вызванной COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, передает RegioNews.

Распоряжение о назначении Татьяны Егоровой-Луценко подписал 17 августа председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Она заявила, что планирует посетить областную инфекционную больницу, где находится наибольшее количество больных коронавирусом, чтобы пообщаться с медицинским персоналом и представителями Департамента здравоохранения.

Новая руководительница штаба также добавила, что ситуация в Харьковской области стабильная и контролируемая, однако переход Харькова и ряда районов области в "желтую" зону требует соблюдения карантина.

Призываю граждан соблюдать все правила масочного режима. А правоохранительные органы должны работать в соответствии с действующим законодательством, в том числе контролировать выполнение требований заведениями общественного питания, ночными клубами и т.д", - отметила Егорова-Луценко.

Напомним, ранее председателем регионального штаба был заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух.

Также сообщалось, что новый топ-чиновник Харьковской ОГА за год купил 14 земельных участков, 6 домов и 2 авто. При этом годовая зарплата Дмитрия Мирного составила всего 50 тысяч гривен.

коронавирус назначение штаб ОГА Харьковская область Алексей Кучер
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