Кучер назначил нового руководителя штаба по противодействию COVID-19

Во время брифинга Татьяна Егорова-Луценко сообщила о планах работы на ближайший период

Во время брифинга Татьяна Егорова-Луценко сообщила о планах работы на ближайший период

Фото: kharkivoda

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, передает RegioNews.

Распоряжение о назначении Татьяны Егоровой-Луценко подписал 17 августа председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Она заявила, что планирует посетить областную инфекционную больницу, где находится наибольшее количество больных коронавирусом, чтобы пообщаться с медицинским персоналом и представителями Департамента здравоохранения.

Новая руководительница штаба также добавила, что ситуация в Харьковской области стабильная и контролируемая, однако переход Харькова и ряда районов области в "желтую" зону требует соблюдения карантина.

Призываю граждан соблюдать все правила масочного режима. А правоохранительные органы должны работать в соответствии с действующим законодательством, в том числе контролировать выполнение требований заведениями общественного питания, ночными клубами и т.д", - отметила Егорова-Луценко.

Напомним, ранее председателем регионального штаба был заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух.

Также сообщалось, что новый топ-чиновник Харьковской ОГА за год купил 14 земельных участков, 6 домов и 2 авто. При этом годовая зарплата Дмитрия Мирного составила всего 50 тысяч гривен.