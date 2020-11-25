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25 ноября 2020, 12:42 3

В Виннице хотят перенести карантин выходного дня

25 ноября 2020, 12:42 3
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Окончательное решение должна принять комиссия ТЭБ и ЧС
Окончательное решение должна принять комиссия ТЭБ и ЧС
Фото из открытых источников
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В Винницкой городской раде предложили перенести карантин выходного дня на понедельник и вторник вместо субботы и воскресенья. Окончательное решение должна принять комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил заместитель винницкого городского головы Андрей Очеретный, передает RegioNews со ссылкой на местное издание vlasno.info.

По его словам, так предпринимателям будет легче работать и они получат выручку и смогут выплатить всю заработную плату своим работникам.

"Мы предлагаем областной комиссии ТЭБ и ЧС перенести условные выходные дни на понедельник и вторник... Также написали такое же обращение к премьер-министру Украины", - пояснил Очеретный.

Он также добавил, что для предпринимателей будут инициировать отмену единого налога. Речь идет о налоге для первой и второй групп.

Напомним, что Винница отказалась от новогодней елки. Мэр Сергей Моргунов предложил горожанам "карантинный Новый год".

коронавирус Украина карантин Винница комиссия
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