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13 октября 2020, 11:49 15

МИД против повторного закрытия границ Украины из-за карантина - Кулеба

13 октября 2020, 11:49 15
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По словам министра, в мире сейчас думают о последствиях от закрытия границ для экономики
Фото: из открытых источников
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил против повторного закрытия границ для въезда иностранцам и массового возвращения украинцев домой, из-за карантинных ограничений в Украине.

Об этом он заявил на брифинге, передает RegioNews.

Лично я, если этот вопрос появится на повестке дня, буду выступать против введения запрета на въезд иностранцам, а также против идеи призывать украинцев массово возвращаться домой", - сообщил он.

Он напомнил, что в начале пандемии МИД совместно с другими органами власти выполнили свою функцию по содействию украинцам в возвращении домой, "однако уже наступила новая реальность: все, кто хотел, уже вернулись, все, кто решил остаться там, где они есть, остались".

Поэтому сейчас важно не генерировать новые миграционные потоки, потому что каждое движение создает опасность", - подчеркнул глава МИД.

Ранее сообщалось, что Украина отменила запрет на въезд для иностранцев и запрет де-факто утратил силу.

карантин иностранцы граница МИД Дмитрий Кулеба
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