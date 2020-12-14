Зеленский требует "ускорить" достройку приемных отделений для экстренной помощи

Сейчас готовы лишь половина из 210 приемных

Сейчас готовы лишь половина из 210 приемных

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.

Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию. Но считаю, что надо ускориться, насколько это возможно. Эти отделения - не просто проекты строительства. Это жизнь и здоровье наших людей", – подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что для больных COVID-19 выделено более 63 тысяч коек, более 35 тысяч из них подключены к кислороду. Занято такими пациентами более 27 тысяч коек.

Напомним, Минздрав назвал регионы с высоким показателем заболеваемости COVID-19.

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