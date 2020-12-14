Зеленский требует "ускорить" достройку приемных отделений для экстренной помощи
Президент Украины Владимир Зеленский просит ускорить процесс строительства приемных отделений экстренной медицинской помощи.
Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.
Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию. Но считаю, что надо ускориться, насколько это возможно. Эти отделения - не просто проекты строительства. Это жизнь и здоровье наших людей", – подчеркнул Зеленский.
Отмечается, что для больных COVID-19 выделено более 63 тысяч коек, более 35 тысяч из них подключены к кислороду. Занято такими пациентами более 27 тысяч коек.
Напомним, Минздрав назвал регионы с высоким показателем заболеваемости COVID-19.
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