В Украине могут ввести "интеллектуальный локдаун" - что это значит

Он будет учитывать реалии с заболеваемостью COVID-19 в каждом регионе

Он будет учитывать реалии с заболеваемостью COVID-19 в каждом регионе

Фото: из открытых источников

Кабинет Министров рассматривает возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", который не так сильно ударит по экономике.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

По его словам, вероятность введения полного локдауна очень высокая, однако вопрос заключается в том, как его правильно ввести и в каком формате.

Правительство заявляет об определенном "интеллектуальном локдауне". То есть не о полном локдауне, который был весной, а таком... скорректированном на реалии в каждом регионе, в частности на общественный транспорт и т.д.", - сказал Арахамия.

Он также оценил возможность остановки общественного транспорта во время строгого карантина.

Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями с развозкой людей. Каким образом они доберутся до работы? Если это произойдет, например, 27 декабря, то вообще-то эта проблема снимается сама", - добавил глава фракции.

Он утверждает, что такой вариант с точки зрения последствий и неудобств для людей испортит новогодние праздники, но не так сильно ударит по экономике.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство в ближайшее время представит новую стратегию по COVID-19.