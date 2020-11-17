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17 ноября 2020, 14:33 3

В Украине хотят возобновить карантинные выплаты на детей физлиц-предпринимателей

17 ноября 2020, 14:33 3
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Проект акта направлен на согласование профсоюзов
Проект акта направлен на согласование профсоюзов
Фото из открытых источников
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Кабинет министров планирует возобновить программу выплат на детей физических лиц-предпринимателей первой и второй группы плательщиков единого налога в ноябре-декабре 2020 года. Проект акта направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов, пишет RegioNews.

"Восстановить на период с 1 ноября до 31 декабря 2020 года действие пунктов 1 и 2 постановления Кабинета министров Украины от 22 апреля 2020 г. № 329 "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", - говорится в проекте постановления.

В соответствии с проектом, лицам, которые в мае - августе 2020 года получали помощь, выплату такой помощи будет продлено в декабре 2020 года за ноябрь - декабрь 2020 года без подачи нового заявления и необходимых документов.

Пособие на детей лицам, которые обратятся за его назначением впервые с заявлением и необходимыми документами, которые должны быть поданы до 15 декабря 2020 года, назначается и выплачивается в ноябре - декабре 2020 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, с 1 сентября 2020 года было завершено программу поддержки в условиях жестких карантинных ограничений физических лиц - предпринимателей, в семьях которых воспитываются дети.

"Учитывая введение в Украине "карантина выходного дня" и в связи с этим необходимости государственной поддержки физических лиц - предпринимателей, в семьях которых воспитываются дети, целесообразно возобновить на период с 01.11.2020 по 31.12.2020 выплату пособий на детей лицам, которые получали помощь на детей физическим лицам - предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога", - говорится в документе.

Напомним, в августе стало известно, что Кабмин прекратит выплачивать пособие на детей физическим лицам - предпринимателям.

Кабмин Украина помощь деньги выплаты
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