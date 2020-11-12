Несколько судей КСУ получили положительные тесты на COVID-19

В КСУ уверяют, что заседание с участием судей с таким диагнозом не проводились

В КСУ уверяют, что заседание с участием судей с таким диагнозом не проводились

Фото из открытых источников

Несколько судей Конституционного Суда Украины получили положительные предварительные тесты на коронавирусное заболевание COVID-19, сообщила руководитель Управления коммуникаций КСУ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Несколько судей Конституционного Суда Украины получили положительные предварительные тесты на коронавирусное заболевание COVID-19. Об этом сообщила руководитель Управления коммуникаций КСУ и международного сотрудничества Марьяна Гайовская.

По состоянию на сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 нескольких судей. Поэтому, с целью предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза. - отметила Гайовская.

Она заверила, что в суде не проводились заседания, в которых принимали участие судьи с указанным диагнозом или его признаками.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Зеленского в КСУ заявил, что несколько судей не хотят принимать участие в заседаниях.