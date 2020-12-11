Стало известно, когда в Украине может стартовать вакцинация от коронавируса

Речь идет о начале весны 2021

Речь идет о начале весны 2021

Рixabay

Вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года. При этом фактические сроки могут сдвинуться в случае задержки с поставками.

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал и. о. председателя Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Игорь Кузин.

"Ориентировочно рассчитываем начать вакцинацию первого марта. Однако это зависит от того, когда вакцина физически будет доставлена в Украину. Но мы готовимся таким образом, чтобы начать вакцинацию первого марта", - заявил Кузин.

Напомним, что Минздрав не исключает бесплатную вакцинацию всех украинцев.

Также стало известно, сколько украинцев нуждаются в вакцинации от коронавируса.