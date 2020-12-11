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11 декабря 2020, 13:48 3

Стало известно, когда в Украине может стартовать вакцинация от коронавируса

11 декабря 2020, 13:48 3
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Рixabay
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Вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года. При этом фактические сроки могут сдвинуться в случае задержки с поставками.

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал и. о. председателя Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Игорь Кузин.

"Ориентировочно рассчитываем начать вакцинацию первого марта. Однако это зависит от того, когда вакцина физически будет доставлена в Украину. Но мы готовимся таким образом, чтобы начать вакцинацию первого марта", - заявил Кузин.

Напомним, что Минздрав не исключает бесплатную вакцинацию всех украинцев.

Также стало известно, сколько украинцев нуждаются в вакцинации от коронавируса.

коронавирус Украина вакцина украинцы Минздрав
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