В Украину с РФ пытались завезти контрабандные COVID-тесты на 9 миллионов

Чтобы пресечь правонарушение, пограничникам пришлось осуществить предупредительный выстрел

Чтобы пресечь правонарушение, пограничникам пришлось осуществить предупредительный выстрел

Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники возле населенного пункта Александровка Сумской области пресекли попытку ввезти из России в Украину партию контрабанды на 9 млн грн.

Об этом сообщает государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

Известно, что пограничный наряд во время патрулирования у населенного пункта Александровка заметил на берегу реки Ворскла недалеко от границы четырех неизвестных лиц.

Чтобы задержать вероятных правонарушителей, пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх. Однако лица, покинув свою ношу, прибегли к бегству на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, в 12 картонных ящиках, которые они незаконно перевезли с территории РФ, обнаружили большое количество медицинских средств, в частности, тестов для выявления COVID-19.

Также в одном из ящиков найдены двое швейцарских чассов класса "люкс" - "HUBLOT", эксклюзивные мужские запонки швейцарской компании "Patek Philippe", два флакона духов "Accento Sospiro" и "Sospiro Opera", а также четыре футляра для хранения элитных часов" , - рассказали в ГПСУ.

Весь товар, общая стоимость которого может достигать более 9 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Продолжаются мероприятия по поиску лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.

Напомним, ранее украинские контрабандисты пытались провезти в нижнем белье бриллиантов на 15 миллионов.