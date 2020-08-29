В Вооруженных Силах еще 46 военных заразились COVID-19

Из них 11 человек были госпитализированы

Из них 11 человек были госпитализированы

Фото: Facebook

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки было подтверждено еще 46 случаев коронавируса.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, передает RegioNews.

На изоляции находится 701 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течении ближайших трех суток - 57 человек", - говорится в сообщении.

Всего в Вооруженных силах болеет 602 человека, с начала эпидемии выздоровели 1058 человек, зафиксировано 6 летальных случаев.

Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными)", - добавили в командовании.

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