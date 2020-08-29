10:13  29 августа
В Украине снова антирекорд COVID-19, зафиксировано 2481 новых случаев
13:48  29 августа
В НАБУ заявили, что Сытник остается директором ведомства
10:02  29 августа
В зоне ООС с начала суток сохранялась "тишина" - штаб
UA | RU
UA | RU
29 августа 2020, 15:16 5

В Вооруженных Силах еще 46 военных заразились COVID-19

29 августа 2020, 15:16 5
Читайте також українською мовою
Из них 11 человек были госпитализированы
Из них 11 человек были госпитализированы
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки было подтверждено еще 46 случаев коронавируса.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, передает RegioNews.

На изоляции находится 701 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течении ближайших трех суток - 57 человек", - говорится в сообщении.

Всего в Вооруженных силах болеет 602 человека, с начала эпидемии выздоровели 1058 человек, зафиксировано 6 летальных случаев.

Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными)", - добавили в командовании.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, в Украине снова антирекорд COVID-19, зафиксировано 2481 новых случаев

коронавирус Украина карантин медицина ВСУ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Суд признал незаконным ограничение зарплат чиновников во время карантина
29 августа 2020, 13:03
Марцинкив призвал граждан протестировать из-за усиления карантина
29 августа 2020, 12:30
Сегодня отмечают День памяти погибших защитников Украины
29 августа 2020, 10:52
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Битва за Черновцы стартовый приквел со многими неизвестными
Местные выборы в Днепре и области: старые лица под новыми флагами
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »