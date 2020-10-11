В Украине ослабить карантин, как и раньше, может только одна область

Ситуация с распространением вируса остается сложной

Ситуация с распространением вируса остается сложной

Фото: flickr

По состоянию на 11 октября в Украине ослабить карантин может только Кировоградская область.

Об этом свидетельствуют показатели, обнародованные Министерством здравоохранения, передает RegioNews.

Согласно данным Минздрава, в Кировоградской области показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения составляет 24,8 и не превышает определенный Минздравом базовый уровень заболеваемости.

Остальные 24 области и город Киев не готовы к смягчению противоэпидемических мероприятий, учитывая превышение индикаторных показателей.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается тот, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50 процентов в течении пяти дней подряд;

среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течении последних семи дней;

показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости.

Напомним, коронавирус в Украине: за сутки - 4768 новых случаев, 85 зараженных умерли.

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