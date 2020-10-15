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15 октября 2020, 09:22 9

Коронавирус в Украине не спадает: за сутки более 5 тысяч новых случаев

15 октября 2020, 09:22 9
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Больше всего новых заражений выявили в Харьковской области и в Киеве
Больше всего новых заражений выявили в Харьковской области и в Киеве
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки, 14 октября, COVID-19 диагностировали у 5 062 человек, 73 пациента умерли, выздоровел 951 пациент.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Известно, что больше всего новых случаев болезни обнаружили в Харьковской области - 651, во Львовской области - 322, Тернопольской области - 222, Сумской области - 271, Донецкой области - 244.

В Киеве коронавирус диагностировали у 445 человек, а в Киевской области у 227 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 281 239 человек, из них 119 650 выздоровели, летальных исходов - 5 302.

Напомним, 13 октября коронавирус в Украине обнаружили у 5590 человек.

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