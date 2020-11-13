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13 ноября 2020, 19:03 521

Чтобы избежать карантина, во Львове выходные объявили рабочими днями

13 ноября 2020, 19:03 521
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Во Львове власть пошла на хитрость, чтобы обойти карантин выходного дня
Во Львове власть пошла на хитрость, чтобы обойти карантин выходного дня
Фото: из открытых источников
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Городские власти Львова решили объявить рабочими днями субботу и воскресенье для заведений общественного питания, ТРЦ, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

Таким образом власти собираются обойти решение правительства о введении карантина выходного дня.

Только что закончилось заседание исполкома. Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков", - написал Садовый.

Он заявил, что "теперь во Львове невозможно ввести карантин выходного дня, так как у нас нет выходных", и добавил, что "люди имеют право на труд".

Также Садовый обнародовал скан-копию решения Исполнительного комитета городского совета.

В случае, если завтра кто-то будет пытаться мешать вам работать, покажите им это решение и обращайтесь на горячую линию по телефону 1580. Наши юристы будут помогать защитить ваши права. Это нетипичная ситуация. Я не помню такого случая, чтобы правительство принимало решения, не посоветовавшись с предпринимателями, которых просто выбрасывают на улицу без средств к существованию", - добавил мэр Львова.

Напомним, ранее Садовый заявил, что Львов не будет выполнять карантин выходного дня.

Львов
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