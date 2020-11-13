Чтобы избежать карантина, во Львове выходные объявили рабочими днями

Во Львове власть пошла на хитрость, чтобы обойти карантин выходного дня

Во Львове власть пошла на хитрость, чтобы обойти карантин выходного дня

Фото: из открытых источников

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

Таким образом власти собираются обойти решение правительства о введении карантина выходного дня.

Только что закончилось заседание исполкома. Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков", - написал Садовый.

Он заявил, что "теперь во Львове невозможно ввести карантин выходного дня, так как у нас нет выходных", и добавил, что "люди имеют право на труд".

Также Садовый обнародовал скан-копию решения Исполнительного комитета городского совета.

В случае, если завтра кто-то будет пытаться мешать вам работать, покажите им это решение и обращайтесь на горячую линию по телефону 1580. Наши юристы будут помогать защитить ваши права. Это нетипичная ситуация. Я не помню такого случая, чтобы правительство принимало решения, не посоветовавшись с предпринимателями, которых просто выбрасывают на улицу без средств к существованию", - добавил мэр Львова.

Напомним, ранее Садовый заявил, что Львов не будет выполнять карантин выходного дня.