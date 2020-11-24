В Тернополе студентов и преподавателей привлекают к борьбе с COVID-19
В Тернополе из-за нехватки персонала, необходимого для лечения пациентов с COVID-19, к работе в инфекционных отделениях начали привлекать преподавателей и студентов медицинского университета.
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА, передает RegioNews.
По словам главы управления здравоохранения облгосадминистрации Ольги Ярмоленко, часть специалистов вызвалась помочь.
Среди них один врач-анестезиолог в пенсионном возрасте, студент, работающий в инфекционном отделении больницы скорой помощи в Тернополе. Они устроены на условиях гражданско-правовых договоров и получают оплату в зависимости от категории, в которой работают", - рассказала Ярмоленко.
Напомним, Зеленский рассказал, как власть борется с коронавирусом и сколько хочет закупить вакцин.