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24 ноября 2020, 18:59 28

В Тернополе студентов и преподавателей привлекают к борьбе с COVID-19

24 ноября 2020, 18:59 28
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В городе ощущается острая нехватка медицинских кадров
Фото: из открытых источников
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В Тернополе из-за нехватки персонала, необходимого для лечения пациентов с COVID-19, к работе в инфекционных отделениях начали привлекать преподавателей и студентов медицинского университета.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА, передает RegioNews.

По словам главы управления здравоохранения облгосадминистрации Ольги Ярмоленко, часть специалистов вызвалась помочь.

Среди них один врач-анестезиолог в пенсионном возрасте, студент, работающий в инфекционном отделении больницы скорой помощи в Тернополе. Они устроены на условиях гражданско-правовых договоров и получают оплату в зависимости от категории, в которой работают", - рассказала Ярмоленко.

Напомним, Зеленский рассказал, как власть борется с коронавирусом и сколько хочет закупить вакцин.

Тернополь коронавирус больницы студент медики
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