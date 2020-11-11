Мэр Николаева, который болеет COVID-19, тоже против карантина выходного дня

Он утверждает, что бизнес не выдержит такого напряжения

Он утверждает, что бизнес не выдержит такого напряжения

Фото: из открытых источников

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Я против карантина выходного дня. Коронавирус распространяется независимо от времени и места. А такие жесткие меры безопасности значительно "ударят" по бюджету нашего города", - заявил Сенкевич.

Он утверждает, что за время весеннего жесткого карантина Николаев потерял 100 миллионов гривен, и сейчас бизнес не выдержит такого напряжения.

Сенкевич добавил, что по словам представителей гостинично-ресторанного бизнеса, им нет смысла работать, если их заведения будут закрыты на карантин выходного дня.

Однако и противиться государственным мерам противодействия коронавируса я не могу, ведь у них тоже есть логика. Весной избежать большого количества заболеваемости удалось именно благодаря жесткому карантину. Фактически сегодня местные власти находится на перепутье между коронавирусом и коронакризизом. Поэтому мы должны выбрать третий путь - золотую середину. Мое предложение - избегать шумных вечеринок и больших праздников в учреждениях питания, сократить количество мест за столом, работать до 22:00", - написал мэр города.

Он также выразил обеспокоенность, что государство не предусмотрело механизмов компенсации для бизнеса, который вынужден свернуть свою работу.

Напомним, у Мэра Николаева обнаружили коронавирус и воспаление легких.