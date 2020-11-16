Львовская мэрия поможет предпринимателям оспаривать иски за несоблюдение "карантина выходного дня"

Это пообещал городской голова Львова Андрей Садовый

Это пообещал городской голова Львова Андрей Садовый

Фото из открытых источников

В течение выходных Львовский Центр поддержки предпринимательства обработал 700 звонков, совершил 80 выездов к предпринимателям, на которых полиция составляла протоколы за несоблюдение «карантина выходного дня», и присоединится к их обжалованию.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Львовского горсовета.

Как рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, в течение выходных специалисты городского Центра поддержки предпринимательства проработали около 700 звонков, состоялось 80 выездов к предпринимателям, на которых полиция составляла протоколы, и теперь будут приобщаться к обжалованию этих протоколов.

Во Львове мы приняли свое решение — субботу и воскресенье объявили рабочими днями для малого и среднего бизнеса. Центр предпринимательства работал в субботу и воскресенье. Более 700 обработанных консультаций по телефону, 80 выездов. Мы присутствовали, когда полиция составляла протоколы. Сейчас будем помогать предпринимателям эти протоколы оспаривать. Это работа для всех, стресс, нервы, это не есть правильно. Надо садиться за стол, находить взаимопонимание в интересах людей, - сказал Садовый.

На выходные во Львове работала горячая линия Центра поддержки предпринимательства по телефону 1580, которая консультировала представителей бизнеса в случае возникновения недоразумений. Также город сформировало мобильные юридические группы, которые оказывали оперативную юридическую помощь.

По городу Львову за выходные составлено ориентировочно 100 протоколов. По каждому протоколу мы поможем предпринимателям, мы никого не оставим один на один с проблемой. Я убежден, что все эти протоколы будут обжалованы в судах, - добавил Львовский городской голова.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада хочет зобов'обязать Кабмин заранее предупреждать о введении карантина.