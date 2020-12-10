Конституционный Суд отказался рассматривать законность карантина выходного дня
Большая палата Конституционного Суда Украины решила отклонить представление 48 народных депутатов относительно конституционности введения карантина выходного дня и решила не открывать по этому представлению дело.
Об этом сообщает пресс-служба Конституционного Суда, передает RegioNews.
Депутаты просили КСУ проверить на соответствие Конституции положение пункта 15 постановления Кабинета Министров №641 от 22 июля 2020 года с изменениями.
В КСУ отметили, что суд принял такое решение в связи с тем, что оспариваемое положение пункта 15 постановления Кабмина № 641 уже утратило силу.
Принято Постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу в части конституционного представления", - говорится в заявлении суда.
Напомним, 23 ноября в Конституционный Суд поступило представление 48 народных депутатов относительно конституционности введения в Украине карантина выходного дня.