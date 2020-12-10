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10 декабря 2020, 20:53 3

Конституционный Суд отказался рассматривать законность карантина выходного дня

10 декабря 2020, 20:53 3
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Оспариваемое положение постановления Кабмина утратило силу
Оспариваемое положение постановления Кабмина утратило силу
Фото: из открытых источников
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Большая палата Конституционного Суда Украины решила отклонить представление 48 народных депутатов относительно конституционности введения карантина выходного дня и решила не открывать по этому представлению дело.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного Суда, передает RegioNews.

Депутаты просили КСУ проверить на соответствие Конституции положение пункта 15 постановления Кабинета Министров №641 от 22 июля 2020 года с изменениями.

В КСУ отметили, что суд принял такое решение в связи с тем, что оспариваемое положение пункта 15 постановления Кабмина № 641 уже утратило силу.

Принято Постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу в части конституционного представления", - говорится в заявлении суда.

Напомним, 23 ноября в Конституционный Суд поступило представление 48 народных депутатов относительно конституционности введения в Украине карантина выходного дня.

КСУ Конституционный суд карантин решение Кабмин
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