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В Украине снова начало расти количество новых заболевших COVID-19
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01 декабря 2020, 09:40 7

В Украине снова начало расти количество новых заболевших COVID-19

01 декабря 2020, 09:40 7
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Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях
Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за 30 ноября диагноз COVID-19 подтвердили 12 498 человекам, зафиксирован 221 летальный случай, 10 023 пациента выздоровели, госпитализировали 1 470 больных.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

12 498 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 декабря. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников", - сообщил Степанов.

Всего за сутки было проведено 62 327 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 33 817, методом ИФА - 28 510.

Кроме того, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 745 123 человека;
  • выздоровели - 355 172 человека;
  • летальных исходов - 12 548;
  • проведение ПЦР-тестов - 4 562 589.

Напомним, в Украине за 29 ноября установили 9 946 новых случаев коронавирусной болезни, зафиксировано 114 летальных случаев, 5771 пациент выздоровел.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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