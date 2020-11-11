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11 ноября 2020, 15:57 2

В Украине отменили адаптивный карантин: что изменится в стране

11 ноября 2020, 15:57 2
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Кабинет министров одобрил решение об усилении карантинных ограничений в Украине из-за коронавируса. Принято постановление Минздрава.

Соответствующее решение правительство приняло сегодня на заседании, пишет RegioNews.

Так, усиление ограничений предусматривает запрет на массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполняемость более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте. Запрет дискотек, заведений питания с организацией досуга, работа после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе; плановых госпитализаций.

Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

Запрещено работу после 22 до 7:00 кафе и ресторанов, кроме адресной доставки и заказа на вынос.

Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно лишь на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.

Кроме того, посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему с надетыми средствами индивидуальной защиты, которые прикрывают рот и нос.

Также вводится время для пенсионеров. Он будет действовать с 10:00 до 12:00 на об'объектах торговли, в органах власти и т.д.

Напомним, сегодня Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

коронавирус Украина карантин Минздрав пенсионеры
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