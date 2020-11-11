В Украине отменили адаптивный карантин: что изменится в стране

По всей стране будут действовать ограничения, установленные для "оранжевой" зоны карантина

По всей стране будут действовать ограничения, установленные для "оранжевой" зоны карантина

Рixabay

Соответствующее решение правительство приняло сегодня на заседании, пишет RegioNews.

Так, усиление ограничений предусматривает запрет на массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполняемость более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте. Запрет дискотек, заведений питания с организацией досуга, работа после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе; плановых госпитализаций.

Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

Запрещено работу после 22 до 7:00 кафе и ресторанов, кроме адресной доставки и заказа на вынос.

Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно лишь на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.

Кроме того, посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему с надетыми средствами индивидуальной защиты, которые прикрывают рот и нос.

Также вводится время для пенсионеров. Он будет действовать с 10:00 до 12:00 на об'объектах торговли, в органах власти и т.д.

Напомним, сегодня Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.