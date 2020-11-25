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25 ноября 2020, 12:02 6

Стало известно, в каких областях заполнено больше всего COVID-кроватей

25 ноября 2020, 12:02 6
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В Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19
В Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19
Рixabay
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В Украине по состоянию на 25 ноября введено 53 969 коек для пациентов с коронавирусом. Из них 51,9% остаются заполненными.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

Наихудшая ситуация с заполненностью коек наблюдается в Полтавской (заняты 70%), Николаевской (67,9%), Запорожской (66,6%), Черниговской (62,6%) и Кировоградской (60,2%) областях. В Киеве заняты 58,3% коек.

Меньше всего заполнены больничные кровати в Херсонской (18,5%), Луганской (26%), Тернопольской (39,7%), Сумской (42,9%) и Житомирской (45,8%) областях.

При этом в Украине продолжается рост заболеваемости COVID-19. Сейчас этот показатель составляет 451,7 при норме 40. Днем ранее он был 443,2. Наихудшая ситуация наблюдается в Сумской области - 860,7. В Киеве показатель составляет 539,2.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили почти 14 тысяч новых больных COVID-19.

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