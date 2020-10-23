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23 октября 2020, 13:27 7

Через неделю Тернополь сможет выйти из "красной" зоны - Минздрав

23 октября 2020, 13:27 7
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Этому способствуют показатели распространения COVID-19 в городе
Этому способствуют показатели распространения COVID-19 в городе
Фото: flickr
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Город Тернополь уже через неделю сможет выйти из "красной" зоны распространения коронавируса.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, этот вопрос обсуждался во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

При условии сохранения позывной динамики, город Тернополь сможет выйти из красной зоны уже через неделю", - сказал Степанов.

Он также добавил, уровень заболеваемости в Сумах, которые также находятся в этой зоне, уже вторую неделю подряд превышает показатель 900 человек в 100 тысяч населения.

Напомним, в Украине обновили карантинные зоны: какие города "покраснели".

карантин Минздрав Тернополь Максим Степанов красная зона
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