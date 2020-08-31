Количество госпитализированных пациентов с COVID-19 выросла вчетверо за три месяца - Степанов

В конце мая были госпитализированы 749 человек, а на прошлой неделе - 2 829

В конце мая были госпитализированы 749 человек, а на прошлой неделе - 2 829

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в стране начиная с мая в 4 раза увеличилось количество людей, которых госпитализируют с коронавирусом.

Об этом он рассказал в ходе брифинга, передает RegioNews.

Возросло количество людей, которые были госпитализированы в течение недели с подтвержденным коронавирусом. За прошедшую неделю - это 2829 человек, если говорить о позапрошлой неделе - 2699 человек. На неделе с 18 по 24 мая количество госпитализированных составляло 749", - добавил Степанов.

Так, почти в четыре раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются с COVID-19.

По его словам, на утро 31 августа количество занятых коек с больными COVID-19 и с подозрением COVID-19 уже составило 9 972 койки.

Степанов также сообщил, что с 18 мая почти в 2,5 раза было увеличено количество тестирований.

Известно, что за прошедшую неделю было сделано 124 929 тестов методом ПЦР. На неделе с 18 по 24 мая в Украине провели 58 346 тестирований методом ПЦР.

Ранее сообщалось, что в Украине за 30 августа выявили 2141 новый случай инфицирования коронавирусом, за минувшие сутки умерли 30 человек, 380 человек выздоровели от болезни.