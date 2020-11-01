Новоизбранный мэр Белгород-Днестровского заболел коронавирусом

Из-за этого перенесли принятие присяги нового градоначальника

Из-за этого перенесли принятие присяги нового градоначальника

Фото: Facebook

Новоизбранный мэр Белгород-Днестровского Одесской области Виталий Граждан заболел COVID-19, поэтому начнет исполнять свои обязанности после выздоровления.

Об этом сам Виталий Граждан написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

30 октября Постановлением Белгород-Днестровской территориально выборной комиссии кандидат от "ОПЗЖ" Виталий Граждан был признан избранным на должность городского главы Белгорода-Днестровского.

Однако приступить к исполнению служебных обязанностей новый мэр пока не сможет, поскольку пребывает на самоизоляции дома – тест на COVID-19 показал положительный результат.

Согласно законодательства Украины мы уже имеем право созывать очередную сессию горсовета и приводить к присяге новоизбранный депутатский корпус и городского голову. Но, к сожалению, COVID добрался и до меня, тест показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, не имею права никого подвергать риску. Работаю на дому", — написал Виталий Граждан.

Напомним, сегодня стало известно, что бывший мэр Павлограда Иван Метелица умер от COVID-19.

30 октября мэр города Новгород-Северский в Черниговской области, Олег Бондаренко умер в возрасте 47 лет от COVID-19. Поэтому в городе состоятся повторные выборы.

28 октября действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук умер от COVID-19 до объявления результатов выборов.

Также сообщалось, что в Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры Анатолия Федорчука.