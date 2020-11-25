15:04  25 ноября
Правительство согласовало увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской ОГА
12:58  25 ноября
Стало известно, сколько столичных школ и детсадов закрыли на карантин
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2020, 14:59 7

Кабмин выделил дополнительные средства на кислород в больницах Черниговщины

25 ноября 2020, 14:59 7
Читайте також українською мовою
Речь идет о 60 млн грн
Речь идет о 60 млн грн
Фото: КМУ
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров во время сегодняшнего заседания выделил дополнительные 60 млн грн для того, чтобы в Черниговской области было улучшение обеспечения кислородом медицинских учреждений.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

"Продолжаем усиливать медицинскую систему. Сегодня правительство приняло решение о перераспределении субвенции для того, чтобы в Черниговской области улучшение обеспечения кислородом медицинских учреждений. Это дополнительные 60 млн грн", - сказал он.

Премьер добавил, что в целом для всех регионов уже выделено 1,5 млрд грн на обеспечение кислородом.

Напомним, ранее Шмыгаль поручил главам ОГА обеспечить больничные койки кислородом на 80%.

Кабмин Украина деньги Черниговская область правительство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Адвокат Голика подумала, что ее клиент – преступник. Поэтому решила надавить на СМИ
Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »