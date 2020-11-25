Кабмин выделил дополнительные средства на кислород в больницах Черниговщины
Речь идет о 60 млн грн
Речь идет о 60 млн грн
Кабинет министров во время сегодняшнего заседания выделил дополнительные 60 млн грн для того, чтобы в Черниговской области было улучшение обеспечения кислородом медицинских учреждений.
Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.
"Продолжаем усиливать медицинскую систему. Сегодня правительство приняло решение о перераспределении субвенции для того, чтобы в Черниговской области улучшение обеспечения кислородом медицинских учреждений. Это дополнительные 60 млн грн", - сказал он.
Премьер добавил, что в целом для всех регионов уже выделено 1,5 млрд грн на обеспечение кислородом.
Напомним, ранее Шмыгаль поручил главам ОГА обеспечить больничные койки кислородом на 80%.
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