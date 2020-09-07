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07 сентября 2020, 18:06

На Харьковщине из-за COVID-19 закрыли 18 учебных заведений

07 сентября 2020, 18:06
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Также прекратили работу 14 детских садов
Фото: flickr
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В Великобурлукском районе Харьковской области 18 учреждений среднего образования закрыты в связи с попаданием в "красную" зону.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, передает RegioNews.

Из них 17 учреждений на удаленном на учебе, а 1 (Григоровский лицей) - на классическом карантине, поскольку болеют учителя. Там учебный процесс не проводится даже отдаленно", - говорится в сообщении.

Также было принято решение о прекращении работы 14 дошкольных учреждений района, 7 из них входят в состав школ, как учебно-воспитательные.

Великобурлукский район попал в "красную" зону начиная с понедельника, 7 сентября. В оранжевую зону входят города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области.

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Напомним, в Украине за сутки снова более 2 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

Харьковская область карантин коронавирус школы детский сад обучение
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