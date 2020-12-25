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25 декабря 2020, 16:20 331

В Раде рассказали, как Украина может ускорить получение вакцины от коронавируса

25 декабря 2020, 16:20 331
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Согласно соглашению, которое правительство подписало в рамках международной инициативы COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля — начале марта
Согласно соглашению, которое правительство подписало в рамках международной инициативы COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля — начале марта
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Украина в обмен на ускоренное получение вакцины от коронавируса предложит производителям препаратов свои услуги по транспортировке вакцин в разные страны самолетом "Мрия".

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, пишет RegioNews со ссылкой на "Украина 24".

По его словам, правительство готовит предложение, в частности, для таких производителей, как Pfizer, BioNTech и AstraZeneca. Использовать для транспортировки вакцины по миру планируется украинский самолет "Мрия".

"Самый мощный самолет в мире можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры минус 70, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают в компании-производители. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди, вне квоты вакцины", — заявил депутат.

Радуцкий также напомнил, что согласно договору, который правительство подписало в рамках международной инициативы COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля — начале марта.

"Но на сегодня усилиями Министерства иностранных дел, президента Украины ведутся переговоры с производителями, с президентами стран, где находятся производители, чтобы получить эту вакцину как можно раньше", — отметил он.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, на когда запланирован первый этап вакцинации украинцев.

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