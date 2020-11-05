В Украине за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19

Больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в Киеве

Больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в Киеве

Фото: из открытых источников

В стране за прошедшие сутки обнаружили 9850 случаев COVID-19, умерли от осложнений 193 больных, выздоровели 8378 человек, госпитализировали 1269 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки было проведено 75 598 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 46 856, методом ИФА - 28 742.

За все время пандемии в Украине заболело 430 467 человек, из них 184 782 выздоровели, летальных исходов - 7924.

Напомним, за 3 ноября в Украине COVID-19 обнаружили у 9524 человек, умерли 199 больных.

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