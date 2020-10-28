Коронавирус в Украине: за сутки выявлено более 7,4 тысяч новых случаев заражения
За прошедшие сутки в стране умерли 165 человек
За прошедшие сутки в стране умерли 165 человек
В Украине за прошедшие сутки, 27 октября, COVID-19 обнаружили у 7474 человек, умерли от осложнений 165 больных, 3306 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего новых случаев заражения за сутки выявили в Харьковской - 635, Одесской - 567, Днепропетровской - 497, во Львовской - 398 и Черновицкой - 392 областях.
В Киеве за сутки коронавирус диагностировали у 563 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 363 075 человек, из них 148 642 выздоровели, летальных исходов - 6755.
Напомним, 26 октября в Украине COVID-19 обнаружили у 6 677 человек, умерли 126 больных.
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