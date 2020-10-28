13:01  28 октября
Мэр Борисполя Федорчук умер от COVID-19 до оглашения результатов выборов
12:39  28 октября
Кабмин отменил ограничения размера зарплат чиновникам
08:13  28 октября
Сутки на Донбассе: боевики осуществили четыре нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
28 октября 2020, 09:29 3

Коронавирус в Украине: за сутки выявлено более 7,4 тысяч новых случаев заражения

28 октября 2020, 09:29 3
Читайте також українською мовою
За прошедшие сутки в стране умерли 165 человек
За прошедшие сутки в стране умерли 165 человек
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за прошедшие сутки, 27 октября, COVID-19 обнаружили у 7474 человек, умерли от осложнений 165 больных, 3306 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев заражения за сутки выявили в Харьковской - 635, Одесской - 567, Днепропетровской - 497, во Львовской - 398 и Черновицкой - 392 областях.

В Киеве за сутки коронавирус диагностировали у 563 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 363 075 человек, из них 148 642 выздоровели, летальных исходов - 6755.

Напомним, 26 октября в Украине COVID-19 обнаружили у 6 677 человек, умерли 126 больных.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

карантин коронавирус пандемия Украина больницы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Все публикации »
Владимир Паниотто
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »